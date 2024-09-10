Москва, 10 сентября, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Арктическая группировка Северного флота приступила к учениям «Океан-2024», кадры с учений опубликовал 10 сентября Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Кадр из видео

Группировка, развёрнутая в восточных районах Северного Ледовитого океана, изучит возможные районы боевых действий, условия применения разнородных сил, оружия и технических средств, а также отработает специальные операции по блокированию и уничтожению террористов, отметили в ведомстве.

Стратегические командно-штабные учения «Океан-2024» нацелены на решение задач по обеспечению военной безопасности объектов береговой инфраструктуры России в Арктике.

В составе группировки — большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большой десантный корабль «Александр Отраковский», спасательное буксирное судно «Алтай» и танкер «Сергей Осипов».

Как сообщало ИА Регнум, 9 сентября страны НАТО начали серию учений у границ с Россией, которые продлятся до конца осени. До 20 сентября учения будут проходить на территории Германии. В ходе них планируется проверка взаимодействия частей на стратегическом, а также оперативном и тактическом уровне при планировании и выполнении операций. 30 сентября учения начнутся в Греции, в них также примут участие представители Эстонии, Финляндии, Италии, Испании, Латвии и других стран.

В конце июля — начале августа в России прошёл третий этап учений нестратегических ядерных сил. В ходе учений были отработаны вопросы подготовки частей ВС РФ к боевому применению нестратегического ядерного оружия, в частности снаряжение ракет спецбоеприпасами.