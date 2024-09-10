Москва, 10 сентября, 2024, 16:37 — ИА Регнум. В ходе учений «Океан-2024» с учётом опыта спецоперации планируется отработать задачи отражения крупномасштабной агрессии, борьбы с беспилотниками и безэкипажными катерами. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов в ходе телемоста с президентом России Владимиром Путиным.

ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

«Планируется отработать задачи отражения крупномасштабной агрессии вероятного противника с океанских направлений, борьбы с безэкипажными катерами, беспилотными летательными аппаратами, обороны пунктов базирования Военно-морского флота, ведения морских десантных действий и конвоирования транспорта с учётом опыта специальной военной операции», — рассказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 10 сентября арктическая группировка Северного флота приступила к учениям «Океан-2024», в ходе которых изучит возможные районы боевых действий, условия применения разнородных сил, оружия и технических средств, а также отработает специальные операции по блокированию и уничтожению террористов. В мероприятии задействуют более 400 кораблей и подлодок.

Президент России заявил, что в ходе командно-штабных учений «Океан-2024» будет отработано применение стратегических вооружений. Он добавил, что Россия должна быть готова отразить возможную агрессию на любых направлениях, в том числе в море. Россия сделает всё возможное для сохранения стратегической стабильности в мире, добавил глава государства.