Москва, 11 сентября, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ), укомплектованные всего из 20-30 человек, сдаются в плен. Об этом доложил министру обороны РФ Андрею Белоусову командующий группировкой российских войск «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлёв.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Кадры визита министра в пункт управления группировку войск «Запад» опубликовало Минобороны.

«В целом подразделение противника понесли значительные потери. По захвату пленных — отдельные подразделения укомплектованы всего из 20-30 человек», — доложил Кузолёв.

Отмечается, что Белоусов заслушал доклады командования по обстановке на линии боевого соприкосновения, обеспечению военных в зоне проведения спецоперации и характеру действий противника.

Вместе с этим министру были предоставлены доклады об объективном контроле уничтожения техники и живой силы ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, ранее британское издание The Economist писало, что украинские подразделения, дислоцированные в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике, несут большие потери на фоне стремительного продвижения ВС России.

До этого телеканал CNN сообщил, что украинские войска остро нуждаются в подкреплениях в районе Красноармейска. По информации источника, многие мобилизованные покидают позиции на фоне ударов российской артиллерии, миномётов и беспилотников.

Итальянская газета Il Fatto Quotidiano 4 сентября написала, что сейчас украинский конфликт достиг переломного момента, когда украинские боевики не смогут без сторонней помощи избежать поражения на поле боя. Авторы публикации добавили, что Западу нужно сделать всё, чтобы не стать прямым участником этого конфликта.

Президент России Владимир Путин 2 сентября заявил, что украинские формирования провокацией в Курской области пытались остановить стремительное продвижение российских военных в Донбассе, однако реализовать задуманное киевский режим не сумел. Российский лидер также подчеркнул, что нынешние украинские власти, согласно законодательству Украины, являются нелегитимными, а поэтому не заинтересованы в прекращении боевых действий и отмене военного положения.