Покровск, ДНР, 9 сентября, 2024, 00:47 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины, дислоцированные в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике, несут большие потери на фоне стремительного продвижения ВС России. Об этом 8 сентября сообщило британское издание The Economist.

ИА Регнум

«За последние два месяца Россия направила большую часть своих ресурсов на наступление на важный логистический центр ВСУ — Красноармейск», — говорится в материале.

Утверждается, что наступление российских войск развивалось угрожающими темпами, а после вторжения ВСУ в Курскую область, планировавшегося киевским режимом с целью отвлечь внимание ВС России от красноармейского направления, только ускорилось.

Как признал в беседе с The Economist один из военнослужащих 59-й бригады ВСУ, потери украинских войск в районе Красноармейска оказались значительными. По его словам, для удержания позиций направили подкрепление из состава 71-й бригады, которое состояло из около сотни, как утверждается, неподготовленных военных и которое было полностью уничтожено за три дня. Для группировки ВСУ в районе Украинска, расположенного южнее Красноармейска, по-прежнему сохраняется риск попадания в окружение.

Также отмечается, что с момента освобождения Авдеевки в феврале Вооружённые силы России укрепили преимущество в количестве средств поражения. В частности, на некоторых участках линии боевого соприкосновения превосходство российских войск в артиллерии колеблется от 3:1 до 10:1.

Как передавало ИА Регнум, ранее телеканал CNN сообщил, что украинские войска остро нуждаются в подкреплениях в районе Красноармейска. По информации источника, многие мобилизованные покидают позиции на фоне ударов российской артиллерии, миномётов и беспилотников.

8 сентября Министерство обороны России сообщило об освобождении населённого пункта Новогродовка в ДНР, расположенного в 20 километрах от Красноармейска. Также за неделю подразделения группировки войск «Центр» ВС РФ освободили Кирово, Птичье, Скучное, Карловку, Заветное, Журавку и Калиново.