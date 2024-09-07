Рим, 7 сентября, 2024, 18:04 — ИА Регнум. На данный момент конфликт на Украине достиг переломного момента, когда украинские формирования не смогут без сторонней помощи избежать поражения в зоне боевых действий. Об этом 4 сентября написала итальянская газета Il Fatto Quotidiano.

Иван Шилов ИА Регнум

«Российско-украинский конфликт подошёл к переломному моменту. Украина, которая на данный момент проигрывает, может изменить ход борьбы только в случае дальнейшей эскалации при непосредственном участии НАТО», — говорится в публикации.

Автор статьи подчеркнул, что Западу нужно сделать всё, чтобы не допустить подобного развития ситуации, и отметил, что глава киевского режима Владимир Зеленский способен спровоцировать катастрофическую военную кампанию. Уточняется, что Зеленский фактически осуществил мини-вторжение украинских боевиков в Курскую область с использованием поставленного Западом оружия, хотя у этой операции, по сути, нет значимых военных перспектив.

«Кроме того, она кажется абсолютно бессмысленной, поскольку ВСУ пришлось перебросить часть своих войск из Донбасса, где происходит медленное, но верное продвижение российской армии», — заключается в материале.

Как сообщало ИА Регнум, 2 сентября ирландский журналист Чей Боуз заявил, что атака украинских формирований на Курскую область только ослабила их и из-за этого армия России нанесла ВСУ серию сокрушительных ударов на восточном фронте. По словам эксперта, это приближает конец режима Зеленского.

Норвежский профессор Гленн Дизен 4 сентября написал, что успехи российских военных в зоне проведения спецоперации приводят к каскадному обрушению обороны украинских боевиков. По его словам, из-за этого конфликт на Украине вступил в финальную стадию.

Немецкое издание Welt со ссылкой на Институт изучения войны 3 сентября написало, что в августе ВС России освободили в общей сложности 477 кв. км территории, что стало самым большим количеством освобождённых ими территорий с октября 2022 года. Подчёркивалось, что российские военные добились этого, несмотря на нападение украинских боевиков на Курскую область.

Президент РФ Владимир Путин 2 сентября заявил, что украинские боевики своей провокацией в Курской области пытались остановить стремительное продвижение армии России в Донбассе, однако реализовать задуманное киевский режим не смог. Глава государства добавил, что нынешние украинские власти, согласно законодательству Украины, являются нелегитимными и потому не заинтересованы в прекращении боевых действий и отмене военного положения.