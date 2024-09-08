Киев, 8 сентября, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Украинская армия остро нуждается в новых силах в Донбассе, подкреплений катастрофически не хватает, сообщил 8 сентября CNN.

Иван Шилов ИА Регнум

ВСУ потеряли многие свои подразделения за два с половиной года спецоперации. В Донбассе украинская армия редко получает подкрепления, из-за чего многие военные истощены и деморализованы, сообщается в статье.

Особенно тяжёлая ситуация сложилась в пехотных подразделениях вблизи города Красноармейска (украинское название — Покровск), а также в других местах на восточной линии фронта, где ВСУ изо всех сил пытаются остановить постепенное продвижение российской армии.

Один из командиров подразделения в Красноармейске рассказал, что многие мобилизованные стараются как можно скорее покинуть позиции, на которых оказались.

«Когда сюда приезжают новички, они видят, как это трудно. Они видят много вражеских беспилотников, артиллерии и миномётов. Они отправляются на позиции один раз, и если выживают, то больше не возвращаются. Они либо покидают свои позиции, отказываясь идти в бой, либо пытаются найти способ уйти из армии», — рассказал он.

По мере ухудшения ситуации на поле боя всё большее число бойцов ВСУ сдаётся в плен.

Как сообщается в статье, в районе Красноармейска силы ВСУ явно уступают по численности и вооружению российской армии. По оценке некоторых командиров, на каждого украинца приходится десять российских военных.

Красноармейск — стратегически важный для украинской армии город на западе Донецкой Народной Республики. Министерство обороны России 8 сентября сообщило, что российские военные освободили находящийся в 20 км он него город Новогродовку.

Как сообщало ИА Регнум, в украинской армии командиры боятся посещать передовую. Как сообщил 7 сентября замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, на линии соприкосновения можно встретить из командующего состава максимум командира взвода.

За сутки 7 сентября ВСУ потеряли в зоне спецоперации до 2075 военных. Больше всего потерь в зоне ответственности Южной группировки российский войск — 625 бойцов. В зоне ответственности группировки «Центр», которая ведёт бои на покровском направлении, суточные потери ВСУ составили 560 военных.