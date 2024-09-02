Кызыл, 2 сентября, 2024, 10:49 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) своей провокацией в Курской области пытались остановить стремительное наступление российских сил в Донбассе, однако реализовать задуманное киевскому режиму не удалось. Об этом 2 сентября заявил президент России Владимир Путин в ходе открытого урока «Разговор о важном» у учеников школы № 20 им. Героев Отечества в Кызыле.

Александр Полегенько/ТАСС

Глава государства отметил, что нынешние украинские власти, согласно законодательству Украины, являются нелегитимными и потому не заинтересованы в прекращении боевых действий и отмене военного положения в стране, так как на выборах после этого у них нет никаких шансов на победу.

«И расчёт [при нападении украинской армии на Курскую область] был на то, чтобы прекратить наши наступательные действия на главных участках — в Донбассе», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 2 сентября глава государства заявил, что армия России сделает всё для того, чтобы жизнь школьников из-под Курска, Белгорода и Брянска снова вернулась в нормальное русло. Путин подчеркнул, что российские власти думают и о школьниках из приграничья, из-за действий украинских формирований вынужденных учиться в дистанционном формате или не в своих школах.

Российские военные Южной группировки войск 1 сентября освободили населённый пункт Выемка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Также подразделения группировки войск «Центр» в этот же день освободили в регионе населённый пункт Птичье.

Украинские формирования начали нападение на Курскую область с 6 августа. Российские военные остановили их в приграничных районах, не позволив киевским боевикам пройти вглубь территории РФ. По данным на 1 сентября, потери украинской армии на курском направлении превысили 8500 бойцов.