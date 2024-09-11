Москва, 11 сентября, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Российская спецоперация служит ответом на все действия коллективного Запада, которые вменяются Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 сентября журналистам.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«На все эти действия специальная военная операция и является ответом», — сказал представитель Кремля, комментируя планы США разрешить Украине бить по российской территории дальнобойными ракетами.

Песков подчеркнул, что каждое подобное решение, навязанное Украине Западом, лишний раз подтверждает оправданность, необходимость и безальтернативность специальной военной операции.

По мнению представителя Кремля, США, вероятно, уже приняли решение о том, что позволят Украине бить по территории России дальнобойными ракетами ATACMS.

Как сообщало ИА Регнум, 10 сентября председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол заявил в интервью Axios, что госсекретарь Энтони Блинкен в ходе визита в Киев передаст Украине разрешение на применение для ударов по России американских дальнобойных ракет ATACMS. Ранее в этот же день Блинкен сообщил, что президент США Джо Байден обсудит этот вопрос с премьером Великобритании Киром Стармером.

По словам самого Байдена, вопрос об ударах Вооружённых сил Украины (ВСУ) по России прорабатывается.

Новый глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил 11 сентября, что обсуждал тему снятия ограничений на удары по территории РФ с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Он подчеркнул, что речь идёт о «жизненной необходимости» для ВСУ.

Ещё в мае Песков отмечал, что Киев уже пытался атаковать территорию РФ западным оружием и это демонстрирует степень вовлечённости США в украинский конфликт. В начале сентября представитель Кремля подтвердил, что ВСУ наносят удары по российской территории оружием американского производства и намерены продолжать это делать.