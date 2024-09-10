Вашингтон, 10 сентября, 2024, 20:10 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего визита в Киев передаст Украине разрешение на нанесение ударов по России с помощью американских дальнобойных ракет ATACMS, сообщил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Майкл Маккол в интервью журналисту издания Axios Джулигрейс Бруфке.

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«Я разговаривал с Блинкеном два дня назад, и он едет со своим коллегой из Великобритании в Киев, чтобы, по сути, сказать им, что США разрешат им наносить удары по России с помощью ATACMS», — сказал Маккол, ответ которого Бруфке опубликовала на своей странице в соцсети Х.

Ранее в этот же день Блинкен заявлял, что президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден обсудит с премьером Великобритании Киром Стармером разрешение ВСУ наносить удары дальнобойным оружием вглубь России.

Украинские войска и без официального разрешения со стороны Запада используют поставляемое союзниками вооружение для ударов по российской территории. В конце августа посол по особым поручениям МИД России по преступлениям Киева Родион Мирошник заявил, что ВСУ неоднократно использовали американские ракеты ATACMS и крылатые ракеты французско-британского производства Storm Shadow для ударов по России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял ранее, что попытки киевского режима атаковать территорию РФ западным оружием уже были. Он уточнил, что это показывает степень вовлечённости США в украинский конфликт. Представитель Кремля 4 сентября подтвердил, что украинские боевики уже наносят удары по российской территории американским оружием и намерены продолжать это делать.