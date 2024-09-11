Киев, 11 сентября, 2024, 12:06 — ИА Регнум. Тема снятия ограничений на удары по территории России обсуждалась в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщил новый глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети X.

Chris Kleponis — Pool via CNP/Global Look Press Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Министр уточнил, что обсудил со Столтенбергом продолжение и увеличение военной помощи Киеву, увеличение оборонного производства и инвестиции в украинское оружие.

«Я ещё раз подчеркнул жизненную необходимость того, чтобы Украина могла без ограничений использовать имеющееся у неё оружие», — написал Сибига, подразумевая удары по российской территории.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября на выступлении в Осло Столтенберг заявил, что страны НАТО обсуждают варианты применения Киевом дальнобойных ракет. Важно, чтобы Украина могла поражать военные цели на российской территории, отметил он.

Президент США Джо Байден заявил 10 сентября, что американские власти прорабатывают вопрос о разрешении Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по РФ. Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол сообщил в интервью изданию Axios, что госсекретарь Энтони Блинкен в ходе визита в Киев передаст Украине разрешение на применение дальнобойных ракет ATACMS.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в мае отмечал, что Киев уже пытался атаковать территорию РФ западным оружием, а это демонстрирует степень вовлечённости США в украинский конфликт. В начале сентября Песков подтвердил, что ВСУ уже наносят удары по российской территории оружием американского производства и намерены продолжать это делать.

МИД России назвал выдуманными дискуссии вокруг разрешения Украине использовать ракетное оружие большой дальности. В министерстве подчёркивали, что ВСУ не в состоянии самостоятельно использовать такое вооружение, как ATACMS, Storm Shadow и SCALP.