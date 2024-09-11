Москва, 11 сентября, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Кремль не раскрывает детали подготовки визита президента России Владимира Путина в Турцию, заявил 11 сентября на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальное интернет-представительство президента России

Он напомнил, что подготовка к визиту идёт давно, в Кремле рассчитывают на контакты лидеров двух стран на саммите БРИКС в Казани.

«Детали подготовки визита не раскрываем», — добавил Песков, комментируя информацию о том, что российский президент якобы настаивает на сопровождении его истребителями во время визита в Турцию.

Как передавало ИА Регнум, в начале июля глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пригласил Путина посетить Турцию с государственным визитом. Российский лидер в ответ пообещал приехать в Анкару.

1 августа Песков заявил, что государственный визит президента России в Турцию готовится давно и осталось согласовать даты. Представитель Кремля отметил, что у Москвы и Анкары накопилось много вопросов на повестке дня.