Вашингтон, 11 сентября, 2024, 01:18 — ИА Регнум. Власти США прорабатывают вопрос о том, чтобы разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по российским территориям. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден 10 сентября.

Иван Шилов ИА Регнум Джо Байден и Владимир Зеленский

«Мы работаем над этим прямо сейчас», — ответил американский президент журналистам на вопрос, разрешит ли Вашингтон наносить удары вглубь России.

Как сообщало ИА Регнум, в Белом доме заявили, что планируют провести переговоры с киевским режимом по вопросу нанесения ударов по России европейскими и американскими дальнобойными ракетами. Об этом заявил 10 сентября в Лондоне госсекретарь США Энтони Блинкен.

Блинкен в ходе своего визита в Киев передаст Украине разрешение на нанесение ударов по России с помощью американских дальнобойных ракет ATACMS, заявил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол в интервью изданию Axios.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что попытки ВСУ атаковать территорию РФ западным оружием уже были. Он уточнил, что это показывает степень вовлечённости США в украинский конфликт. Представитель Кремля 4 сентября подтвердил, что украинские боевики уже наносят удары по российской территории американским оружием и намерены продолжать это делать.

Такого же мнения и посол по особым поручениям МИД России по преступлениям Киева Родион Мирошник. Он заявил, что ВСУ неоднократно использовали американские ракеты ATACMS и крылатые ракеты французско-британского производства Storm Shadow для ударов по России. Без западных спутников и систем наведения этого сделать нельзя, уточнил Мирошник.