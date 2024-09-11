Филадельфия, США, 11 сентября, 2024, 08:06 — ИА Регнум. Без военной поддержки Украины со стороны США российский президент Владимир Путин якобы уже сидел бы и правил в Киеве, а в какой-то момент «съел бы на обед» экс-главу Белого дома Дональда Трампа, если бы он оставался у власти. Об этом 10 сентября в ходе первого раунда теледебатов заявила вице-президент США, кандидат на пост американского лидера Камала Харрис.

Gage Skidmore Камала Харрис

«Как быстро вы бы сдались ради благосклонности и того, что вы считаете дружбой с известным диктатором, который съел бы вас на обед», — сказала она.

План Трампа по завершению украинского конфликта за сутки заключается в том, что он «сдаст позиции» и откажется от помощи Украине, отметила Харрис.

Как сообщало ИА Регнум, во время дебатов Дональд Трамп в случае победы в президентской гонке пообещал закончить конфликт на Украине, а также провести переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По мнению республиканца, этого конфликта никогда бы не было, а нынешняя власть США не пытается остановить эскалацию.

Путин 5 сентября назвал Харрис фаворитом Москвы на предстоящих американских президентских выборах после отказа действующего президента США Джо Байдена участвовать в предвыборной гонке. Российский лидер также обратил внимание на её заразительный смех. При этом он подчеркнул, что выбирать президента будет американский народ, Россия отнесётся к этому выбору с уважением.

Слова Владимира Путина о поддержке Москвой Камалы Харрис являются свидетельством того, что российской стороне безразличны итоги американских президентских выборов, считает офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис.