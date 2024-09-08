Вашингтон, 8 сентября, 2024, 08:29 — ИА Регнум. Слова президента России Владимира Путина о поддержке Москвой вице-президента США и кандидата на пост главы государства от демократов Камалы Харрис являются свидетельством того, что российской стороне безразличны итоги американских президентских выборов. Такое мнение 7 сентября высказал офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис на своём YouTube-канале.

TASS /AP Photo/Steven Senne Камала Харрис

«Они [российские власти] таким образом намекают, что им всё равно, кто будет президентом Соединённых Штатов», — сказал он.

По словам эксперта, экс-президент США и кандидат на этот пост от республиканцев Дональд Трамп в случае победы на выборах мог бы быть более предпочтительной для Москвы политической фигурой, так как неоднократно говорил о намерении урегулировать украинский конфликт. Однако на этом фоне президент РФ заявил о намерении российской стороны поддержать Харрис.

«Они [Россия] не воспринимают нас всерьёз, это ставит нас в неудобное положение», — добавил Дэвис.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября Путин назвал Харрис фаворитом Москвы на предстоящих американских президентских выборах после отказа действующего президента США Джо Байдена участвовать в предвыборной гонке. Российский лидер также отметил её заразительный смех. При этом он подчеркнул, что выбирать президента США будет американский народ, а Россия отнесётся к выбору с уважением.

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск 7 сентября назвал интересными слова президента России о поддержке вице-президента США. А Трамп заявил, что его задели слова Путина о поддержке Хррис.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин 5 сентября назвал слова Путина «тонким политическим троллингом». По его словам, на самом деле и Байден, и Харрис несут ущерб для США и ведут страну не туда.