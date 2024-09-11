Филадельфия, США, 11 сентября, 2024, 06:30 — ИА Регнум. Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы в гонке пообещал закончить конфликт на Украине, а также провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом Трамп заявил 10 сентября на теледебатах в Филадельфии со своим соперником от демократов вице-президентом США Камалой Харрис.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дональд Трамп

«У меня с ними хорошие отношения, они уважают меня. И вот что я сделаю: я поговорю с одним и с другим, я сведу их вместе. Этого конфликта никогда бы не было. Ситуация становится только хуже, и это может привести к третьей мировой войне», — пояснил свою позицию Трамп.

По его словам, действующая американская власть не пытается остановить эскалацию.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп неоднократно высказывался о намерении способствовать прекращению конфликта на Украине. 24 июля политик-республиканец, выступая перед сторонниками, пообещал, что в случае победы на выборах президента США добьётся мира ещё до своей инаугурации.

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко отмечала, что Москва не готова давать оценку плану Трампа по урегулированию украинского кризиса, поскольку российская сторона не ознакомлена с тем, в чём именно состоит инициатива американского политика.

У кандидата в президента США Дональда Трампа вряд ли есть «волшебная палочка» для решения конфликта на Украине в течение суток, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он предположил, что в случае, если следующий избранный лидер США во время инаугурации заявит, что Вашингтон выступает за мир и прекращает поддержку киевского режима, останавливает все программы военной помощи и призывает стороны сесть за стол переговоров, то к утру в Киеве что-то «изменится в мозгах».