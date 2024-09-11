Москва, 11 сентября, 2024, 07:36 — ИА Регнум. Неустановленные подозреваемые в особо крупной растрате, связанной с уголовным делом о некачественных сухпайках для нужд Минобороны РФ, могли скрыться от правосудия за пределами России. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

В документах суда значится, что предприниматель Игорь Котельников мог, осознавая тяжесть содеянного, «скрыться от органов предварительного расследования и суда», в том числе выехав за границу, и согласовать позицию с неустановленными соучастниками, сообщив им сведения, ставшие ему известными в ходе расследования.

Как сообщало ИА Регнум, скончавшийся в СИЗО Котельников, который проходил фигурантом по уголовному делу о поставках некачественного питания для нужд Министерства обороны РФ, затруднял ход расследования и препятствовал установлению истины. Предпринимателю вменяли дачу взяток высшим должностным чинам Минобороны.

Котельников умер в июле в карцере московского СИЗО-4 «Медведь». Смерть наступила из-за остановки сердца.

Суд арестовал десять банковских счетов Игоря Котельникова.

Котельников также фигурировал в деле бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, курировавшего военно-строительный комплекс, задержали его на рабочем месте в апреле. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере и отправили под арест.

Котельников фигурировал и в уголовном деле экс-замминистра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова, обвиняемого в коррупции.