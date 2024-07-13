Москва, 13 июля, 2024, 14:29 — ИА Регнум. Бизнесмен Игорь Котельников, проходивший по делу о взятках должностным лицам Минобороны, скончался в СИЗО-4 «Медведь». Причиной смерти стали проблемы с сердцем, сообщила 13 июля в Telegram-канале член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачёва.

Алексей Филиппов/РИА Новости

«В «Медведе» (СИЗО 4) умер заключённый. Он был бизнесменом. Ему было всего 52 года», — написала она.

По словам Меркачёвой, причиной смерти стала остановка сердца. Мужчина скончался в понедельник, 8 июля, в карцере пятого корпуса в понедельник, но информация о случившемся поступила лишь в пятницу, 12 июля. Член СПЧ отметила, что, по её мнению, в жаркий период направлять в карцер можно только в крайних случаях.

Котельников фигурировал в деле бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, курировавшего работу военно-строительного комплекса. Военного и его товарища бизнесмена Сергея Бородина обвиняют в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 млрд рублей. Экс-замминистра вину не признает.