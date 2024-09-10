Москва, 10 сентября, 2024, 05:37 — ИА Регнум. Скончавшийся в СИЗО предприниматель Игорь Котельников, который проходил фигурантом по уголовному делу о поставках некачественного питания для нужд Министерства обороны РФ, затруднял ход расследования и препятствовал установлению истины. Об этом говорится в документах московского суда.

Ольга Зенькович ИА REGNUM Здание Минобороны на Фрунзенской набережной в Москве

По версии следствия, Котельникова необходимо было заключить под стражу из-за занятой им ранее процессуальной позиции.

«Подозреваемый препятствует установлению истины по делу, намерен затруднить ход расследования, сбор и закрепление доказательственной базы», — пояснялось в судебных документах.

Как сообщало ИА Регнум, Котельников умер в июле в карцере московского СИЗО-4 «Медведь». Смерть наступила из-за остановки сердца.

Суд арестовал десять банковских счетов Игоря Котельникова.

Котельников также фигурировал в деле бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, курировавшего военно-строительный комплекс, задержали его на рабочем месте в апреле. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере и отправили под арест.

Котельников фигурировал и в уголовном деле экс-замминистра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова, обвиняемого в коррупции.