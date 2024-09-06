Москва, 6 сентября, 2024, 15:18 — ИА Регнум. Суд арестовал 10 банковских счетов умершего в СИЗО предпринимателя Игоря Котельникова, который фигурировал в уголовном деле о поставках пищевым комбинатом сухих пайков для российской армии. Данные об этом находятся в материалах дела.

Владимир Гердо/ТАСС

Средства заморозили ещё в июне, чтобы доверенные лица бизнесмена не смогли скрыть эти деньги. По информации «РИА Новости» на 6 сентября, счета всё ещё находятся под арестом.

Сообщается, что топ-менеджеров пищевого комбината в апреле арестовали в рамках расследования поставок в армию питания ненадлежащего качества по завышенным ценам. Бывшего замминистра обороны России Дмитрия Булгакова обвиняют в лоббировании интересов предприятия.

Как передавало ИА Регнум, Котельников умер в июле в карцере московского СИЗО-4 «Медведь». Смерть наступила из-за остановки сердца. Арестованный также фигурировал в деле бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, курировавшего военно-строительный комплекс.

Булгакова задержали в июле по подозрению в коррупции. Он занимал должность с 2008 по 2022 год. Суд принял решение арестовать его на время следствия.

Иванова задержали на рабочем месте в апреле. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере и отправили под арест.