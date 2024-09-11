Госдеп США предрёк трудную для Украины зиму
В Госдепе США назвали предстоящую для Украины зиму трудной и сложной
Вашингтон, 11 сентября, 2024, 04:00 — ИА Регнум. Зима 2024-2025 будет трудной для Украины — из-за нехватки генерирующих мощностей будут неминуемые повсеместные отключения электроэнергии. Такое предсказание озвучил помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт.
Чиновник пояснил, что поддержка энергетического сектора Украины играет ключевую роль в повестке Белого дома.
«Эта зима будет действительно сложной. Украина потеряла примерно половину своих генерирующих мощностей. США обещали выделить более 500 млн долларов на ремонт и реконструкцию в энергетическом секторе», — добавил Пайатт.
По его мнению, даже с учётом вливаний при любом развитии ситуации зима будет для Украины трудной, отключений не избежать.
Как сообщало ИА Регнум, Еврокомиссия 6 сентября выделила Украине дополнительно €40 млн для энергетической инфраструктуры.
6 июня Владимир Кудрицкий, занимавший тогда пост главы энергетической компании «Укрэнерго», заявил, что для восстановления повреждённых электростанций потребуется не менее $1,5 млрд. Он уточнил, что в стране повреждена либо уничтожена почти половина всех доступных мощностей по производству электроэнергии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 26 августа напомнил, что российские войска наносят удары только по военной инфраструктуре и связанным с ней объектам. В частности, ВС России нарушают работу предприятий ВПК и затрудняют снабжение топливом подразделений и воинских частей украинских войск.
В апреле президент РФ Владимир Путин отметил, что Москва была вынуждена отвечать на удары Украины по энергообъектам России. Исходя из гуманитарных соображений, с конца 2023 по начало 2024 года российские военные не наносили ударов, чтобы не оставлять без энергоснабжения украинские социальные учреждения и больницы, подчеркнул глава государства.