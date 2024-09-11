Вашингтон, 11 сентября, 2024, 04:00 — ИА Регнум. Зима 2024-2025 будет трудной для Украины — из-за нехватки генерирующих мощностей будут неминуемые повсеместные отключения электроэнергии. Такое предсказание озвучил помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт.

Иван Шилов ИА Регнум Харьков без света

Чиновник пояснил, что поддержка энергетического сектора Украины играет ключевую роль в повестке Белого дома.

«Эта зима будет действительно сложной. Украина потеряла примерно половину своих генерирующих мощностей. США обещали выделить более 500 млн долларов на ремонт и реконструкцию в энергетическом секторе», — добавил Пайатт.

По его мнению, даже с учётом вливаний при любом развитии ситуации зима будет для Украины трудной, отключений не избежать.

Как сообщало ИА Регнум, Еврокомиссия 6 сентября выделила Украине дополнительно €40 млн для энергетической инфраструктуры.

6 июня Владимир Кудрицкий, занимавший тогда пост главы энергетической компании «Укрэнерго», заявил, что для восстановления повреждённых электростанций потребуется не менее $1,5 млрд. Он уточнил, что в стране повреждена либо уничтожена почти половина всех доступных мощностей по производству электроэнергии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 26 августа напомнил, что российские войска наносят удары только по военной инфраструктуре и связанным с ней объектам. В частности, ВС России нарушают работу предприятий ВПК и затрудняют снабжение топливом подразделений и воинских частей украинских войск.

В апреле президент РФ Владимир Путин отметил, что Москва была вынуждена отвечать на удары Украины по энергообъектам России. Исходя из гуманитарных соображений, с конца 2023 по начало 2024 года российские военные не наносили ударов, чтобы не оставлять без энергоснабжения украинские социальные учреждения и больницы, подчеркнул глава государства.