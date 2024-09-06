Брюссель, 6 сентября, 2024, 12:55 — ИА Регнум. Еврокомиссия выделила Украине дополнительно €40 млн для энергетической инфраструктуры. Об этом 6 сентября сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Ec. europa.eu Еврокомиссия

«Температура скоро снизится, поэтому мы увеличиваем гуманитарную помощь нуждающимся украинцам с новым пакетом в размере €40 млн на ремонтные работы, электричество, отопление и жильё», — написала она в соцсети X.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июня Владимир Кудрицкий, занимавший тогда пост главы энергетической компании «Укрэнерго», заявил, что для восстановления повреждённых электростанций потребуется не менее $1,5 млрд. Он уточнил, что в стране повреждена либо уничтожена почти половина всех доступных мощностей по производству электроэнергии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 26 августа напомнил, что российские войска наносят удары только по военной инфраструктуре и связанным с ней объектам. В частности, ВС России нарушают работу предприятий ВПК и затрудняют снабжение топливом подразделений и воинских частей украинских войск.

В апреле президент РФ Владимир Путин отметил, что Москва была вынуждена отвечать на удары Украины по энергообъектам России. Исходя из гуманитарных соображений, в период с конца 2023 по начало 2024 года российские военные не наносили ударов, чтобы не оставлять без энергоснабжения украинские социальные учреждения и больницы, подчеркнул глава государства.