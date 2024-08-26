Москва, 26 августа, 2024, 13:54 — ИА Регнум. В ходе спецоперации удары Вооружёнными силами России (ВС РФ) наносятся по объектам военной инфраструктуры и связанным с ними объектам. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Ещё раз повторяю, удары наносятся по объектам военной инфраструктуры или так или иначе связанным с военной инфраструктурой», — отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, Песков неоднократно отмечал, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Речь идёт исключительно о демилитаризации Украины и ударах по военным объектам. Так, 9 июля в ходе брифинга с журналистами он заявил, что Вооружённые силы России (ВС РФ) не причастны к удару по детской больнице в Киеве.

8 июля Минобороны опровергло обвинения в ударе по гражданским объектам Украины. В ведомстве пояснили, что фотографии и видеозаписи с мест разрушений свидетельствуют о падении украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса, в черте города. Заявления Киева в Минобороны назвали провокацией в преддверии саммита НАТО.

22 августа президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска попытались нанести удары по Курской АЭС. Он добавил, что Москва проинформировала об этом МАГАТЭ и агентство обещало прислать специалистов.

Во время оперативного совещания с правительством по ситуации в Курской области Путин заявил, что киевский режим, выполняя волю Запада, стремится улучшить свои позиции на возможных переговорах. Он отметил, что Россия не будет вести переговоры с теми, кто наносит удары по гражданскому населению и создаёт угрозу для объектов ядерной энергетики.