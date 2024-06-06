Киев, 7 июня, 2024, 02:03 — ИА Регнум. Как минимум $1,5 млрд потребуется Украине для восстановления повреждённых электростанций. Об этом 6 июня сообщил глава энергетической национальной компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире программы на YouTube-канале издания «Украинская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

«Если говорить про 2024 год, я думаю, что $1,5 млрд, а может, и больше — это не будет завышенной оценкой. Это мы говорим про ту существующую генерацию, которую необходимо было бы восстановить», — уточнил Кудрицкий.

Глава «Укрэнерго» отметил, что повреждено либо уничтожено около половины всех доступных мощностей по производству электроэнергии. На тепловых электростанциях мощность снизилась до исторически рекордного минимума, а на гидроэлектростанциях масштаб повреждений глобальный. По словам Кудрицкого, на территории Украины практически не осталось ни одной гидроэлектростанции без повреждений.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 1 июня компания ДТЭК сообщила о серьёзном повреждении двух тепловых электростанций. Уточнялось, что станции получили повреждения в ночное время. В этот же день глава назначенной киевским режимом администрации Запорожской области Иван Фёдоров заявил о критическом состоянии ДнепроГЭС, которая повреждена с конца марта. По его словам, на восстановление станции потребуется не один год.

Экс-министр энергетики Украины Иван Плачков 2 июня заявил, что следующий отопительный сезон угрожает «катастрофой» для населения страны. Он также предупредил, что ситуация будет очень тяжёлой, и призвал искать знакомых, проживающих в частных домах с печным отоплением.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко и несколько депутатов Рады объявили о повышении с 1 июня тарифов на электроэнергию для населения в полтора-два раза. Это происходит на фоне усиленного сброса воды на ГЭС Днестровского каскада из-за дефицита электроэнергии и из-за того, что в результате ракетных ударов были потеряны основные мощности тепловых электростанций.

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко 11 апреля сообщил, что удары российских вооружённых сил по объектам энергетики Украины являются ответом на обстрелы со стороны ВСУ. При этом глава государства подчеркнул, что Россия воздерживалась от такого ответа в зимний период из гуманитарных соображений.