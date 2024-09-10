Курск, 10 сентября, 2024, 23:22 — ИА Регнум. Пенсионеры из села Русская Конопелька в Курской области подарили спасшим их военным свой автомобиль для эвакуации раненых. Об этом рассказала местная жительница Надежда.

ИА Регнум Курская область, боевые действия

По словам женщины, супруги владели автомобилем ВАЗ-2113. В беседе с «РИА Новости» Надежда добавила, что после нападения ВСУ они с мужем больше двух недель прятались в подвале своего дома. Как только появилась возможность, российские военные вывезли их, продолжила она.

Как сообщало ИА Регнум, украинские боевики расстреляли в спину монаха Горнальского мужского монастыря в Курской области в момент эвакуации священнослужителей, заявил протоиерей Олег Чебанов. Произошедшее наглядно показывает истинное лицо тех, кто воюет на стороне ВСУ, сказал он, добавив, что это битва не только оружия или армии, но и добра со злом.

Более 240 мирных жителей, включая 11 детей, пострадали с момента попытки вторжения ВСУ в Курскую область. На стационарном лечении находятся 38 пациентов, в том числе один ребёнок, проинформировал 10 сентября врио заместителя министра здравоохранения региона Павел Алименко.

По данным на 10 сентября, потери украинской армии на курском направлении превысили 11,8 тыс. военных.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение под Курск — масштабная провокация киевского режима. ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул глава государства.