Курск, 31 августа, 2024, 11:17 — ИА Регнум. Украинские боевики расстреляли в спину монаха Горнальского мужского монастыря в Курской области в момент эвакуации священнослужителей, сообщил протоиерей Олег Чебанов.

РИА Новости/Константин Михальчевский

«Первое, что они (ВСУ .— Прим. ред.) разбомбили и что было под их прицелом, это был храм Горнальского мужского монастыря. Это было не какое-то административное здание, это были не какие-то жилые дома. И в это время там как раз шло богослужение, и когда монахи прятались, и когда они выехали, одного из послушников застрелили просто в спину», — сказал протоиерей ТАСС.

По словам Чебанова, случившееся наглядно показывает истинное лицо тех, кто воюет на стороне ВСУ. Протоиерей сказал, что это битва не только оружия или армии, но и добра со злом.

«А добро всегда побеждает. Никакого сомнения нет в том, что мы победим», — заключил протоиерей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Курской области два храма разрушены в Горнальском Свято-Николаевском мужском монастыре в результате обстрелов со стороны ВСУ. Как уточнил настоятель монастыря игумен Питирим, ВСУ целенаправленно целились по храмам.

В результате обстрелов разбит и сожжён главный собор монастыря, повреждены братский и храмовый корпуса. Ближе к вечеру произошёл пожар в Покровском храме, он полностью выгорел, остались только стены.