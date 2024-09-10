Курск, 10 сентября, 2024, 15:18 — ИА Регнум. Более 240 мирных жителей, в том числе 11 детей, пострадали с момента попытки вторжения ВСУ в Курскую область, сообщил в ходе брифинга 10 сентября врио заместителя министра здравоохранения региона Павел Алименко.

Илья Питалев/РИА Новости

«Всего нарастающим итогом 6 августа 2024 года в результате обстрелов в Курской области среди мирного населения пострадало 243 человека, в том числе 11 детей. На стационарном лечении на данный момент находятся 38 пациентов, в том числе и один ребёнок», — сказал он.

Украинские формирования вторглись в Курскую область утром 6 августа. Российские военные остановили их в приграничных районах, не позволив киевским боевикам пройти вглубь территории РФ. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции. По данным на 10 сентября потери украинской армии на курском направлении превысили 11,8 тыс. военных.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение под Курск — масштабная провокация киевского режима. ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул глава государства.