Москва, 10 сентября, 2024, 14:41 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за всё время боёв на курском направлении потеряли более 11,8 тыс. военных. Об этом 10 сентября сообщило Министерство обороны России.

Telegram-канал врио губернатора Курской области Алексея Смирнова

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 11 800 военнослужащих, 93 танка, 42 боевые машины пехоты, 74 бронетранспортера», — сказано в публикации оборонного ведомства.

Также ВС РФ уничтожили 649 боевых бронированных машин ВСУ, 382 автомобиля, 89 артиллерийских орудий, 24 пусковые установки реактивных систем залпового огня, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 22 станции РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники.

Военные группировки войск «Север» отразили шесть атак ВСУ в направлении населенных пунктов Апанасовка, Камышевка, Марьевка и Черкасская Конопелька. Сорваны попытки атак в направлении населенных пунктов Борки, Краснооктябрьское и Кремяное Курской области.

По информации Минобороны РФ на 10 сентября, за сутки потери противника на курском направлении составили более 380 бойцов и 15 единиц бронетехники, в том числе два танка, 13 боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия и 11 автомобилей.

Как передавало ИА Регнум, украинские войска за период с 8 по 9 сентября потеряли в Курской области до 240 бойцов и два танка. Скопления живой силы и техники ВСУ поражены у населённых пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Внезапное, Гуево, Казачья Локня, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Новая Сорочина, Новоивановка, Обуховка, Свердликово и Снагость.