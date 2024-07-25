Москва, 25 июля, 2024, 06:15 — ИА Регнум. Следственные действия по уголовному делу против бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова и предпринимателя Сергея Моисеева завершились, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

«В настоящее время уже завершены следственные действия по уголовному делу в отношении генерала Ивана Попова и предпринимателя Сергея Моисеева», — сказал глава ведомства в интервью «Российской газете».

Бастрыкин уточнил, что сейчас обвиняемые знакомятся с материалами расследования.

Как сообщало ИА Регнум, Попова задержали в начале мая в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц с использованием служебного положения (часть 4 статьи 159 УК РФ). 17 мая экс-командующего 58-й армией арестовали.

15 июля суд перевёл его из-под стражи в следственном изоляторе под домашний арест. Попова обвиняют в хищении более 1700 тонн металлоконструкций, приобретённых для создания оборонительной линии в Запорожской области. Стоимость этих материалов оценивается в 130 млн рублей.

По версии СК РФ, Попов получил получил свыше 1 млн рублей. Экс-командующий 58-й армией свою вину не признает. Отец Попова также заявил, что его сын не виноват. Он уверен, что генерала «подставили» недоброжелатели.