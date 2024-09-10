Москва, 10 сентября, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска ВС РФ нанесли удары по скоплению иностранных наёмников и резервов Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом 10 сентября сообщили в Министерстве обороны.

Виктор Толочко/РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения иностранных наёмников в Сумской области и резервов 21-й, 22-й, 41-й и 54-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 1-й бригады президента, а также 101-й, 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Отмечается, что удары по наёмникам и украинским военным были нанесены в районах населённых пунктов Белополье, Бояро-Лежачи, Глухов, Дружин, Кровное, Искрисковщина, Новоя Слобода, Свесса, Песчаное, Павловка, Пустогород, Сумы и Ямполь.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее в оборонном ведомстве сообщили, что российская авиация нанесла удары по резервам 11 бригад ВСУ в Сумской области.

8 сентября российские военные нанесли удары по украинским резервам в Сумской области и по силам ВСУ в Курской области. Удары были нанесены в районах населённых пунктов Белополье, Годуновка, Дарьино, Речки, Хотень, Вороновка, Свесса, Бояро-Лежачи, Владимировка, Ямполь, а также Стецовка и Бачевск. Кроме того, ВС России ракетным ударом уничтожили 30 наёмников ВСУ и шесть единиц техники.

Ранее российские войска нанесли удары по резервам украинских военных у 15 населённых пунктов Сумской области.