Москва, 9 сентября, 2024, 14:52 — ИА Регнум. Российская авиация нанесла удары по резервам 11 бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости / Виталий Тимкив

«Нанесены удары по районам сосредоточения иностранных наёмников в Сумской области и резервов 22-й и 41-й механизированных, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 1-й бригады президента, а также 101-й, 103-й, 107-й, 119-й, 129-й бригад территориальной обороны ВСУ», — отметил он.

По его словам, авиация ВС России нанесла удары по резервам живой силы и техники ВСУ в 13 населённых пунктах Сумской области, в том числе в районе населенных пунктов Белополье, Беловоды, Бояро-Лежачи, Басовка, Глухов, Кондратовка, Локня, Свесса, Владимировка, Первомайское, Сумы, а также Юнаковка и Ямполь.

Как сообщало ИА Регнум, 8 сентября российские военные нанесли удары по украинским резервам в Сумской области и по силам ВСУ в Курской области. Удары были нанесены в районах населённых пунктов Белополье, Годуновка, Дарьино, Речки, Хотень, Вороновка, Свесса, Бояро-Лежачи, Владимировка, Ямполь, а также Стецовка и Бачевск. Кроме того, ВС России ракетным ударом уничтожили 30 наёмников ВСУ и шесть единиц техники.

Ранее российские войска нанесли удары по резервам украинских военных у 15 населённых пунктов Сумской области.