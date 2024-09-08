Москва, 8 сентября, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удары по украинским резервам в Сумской области и по силам ВСУ в Курской области, сообщило 8 сентября Министерство обороны РФ.

РИА Новости/Сергей Бобылев

«Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области иностранных наёмников, резервов 22-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии <…> бригад теробороны», — сообщило ведомство.

Удары нанесли в районах населённых пунктов Белополье, Годуновка, Дарьино, Речки, Хотень, Вороновка, Свесса, Бояро-Лежачи, Владимировка, Ямполь, Стецовка и Бачевск.

Кроме того, ударами авиации, огнём артиллерии и действиями Вооружённых сил России нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населённых пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Внезапное, Казачья Локня, Марьевка, Малая Локня, Мартыновка, Обуховка, Любимовка, Княжий Первый и Снагость в Курской области.

По данным российского оборонного ведомства, за минувшие сутки потери украинской армии составили до 510 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе три танка. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 11 220 военнослужащих и 87 танков.

Замначальника Главного военно-политического управления ВС России Апти Алаудинов 8 сентября заявил, что ВСУ нападением на курское приграничье пытались замедлить продвижение российских военных в зоне спецоперации, но только его ускорили.