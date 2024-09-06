Москва, 6 сентября, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удары по резервам украинских формирований у 15 населённых пунктов на территории Сумской области. Об этом 6 сентября сообщило Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что российские военные нанесли удары около населённых пунктов Белополье, Боромля, Бруски, Гриценково, Глухов, Глыбное, Линово, Мирополье, Орловка, Ободы, Писаревка, Сумы, Хотень, Юнаковка и Ямполь.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября расчёт российского ракетного комплекса «Искандер-М» точным ударом уничтожил пусковую установку американской реактивной системы залпового огня М270 MLRS украинских формирований в Сумской области. Средства разведки обнаружили её движение в районе населённого пункта Могрица в 20 км северо-восточнее города Сумы.

Военные российской группировки войск «Север» 4 сентября уничтожили радиолокационную станцию (РЛС) «Малахит-М» ВСУ в Сумской области. Для удара использовали барражирующий боеприпас «Ланцет».