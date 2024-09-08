ВС РФ ракетным ударом уничтожили 30 наёмников ВСУ и шесть единиц техники
ВС РФ ракетным ударом уничтожили 30 наёмников ВСУ и шесть единиц техники у Сум
Москва, 8 сентября, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили ракетным ударом группу из 30 наёмников украинской армии близ города Сумы, сообщили 8 сентября в Министерстве обороны России.
Удар был нанесён в районе села Стецковка севернее Сум.
«В результате ракетного удара уничтожено около 30 иностранных наемников и шесть единиц техники в пункте временной дислокации», — сообщили в ведомстве.
Сумская область на севере и востоке граничит с Брянской, Курской и Белгородской областями России. Украинские вооружённые формирования атаковали Курскую область 6 августа. ВС России остановили ВСУ в приграничье и сейчас продолжают выдавливать оттуда украинские подразделения. За время боёв в Курской области украинская армия потеряла более 11,2 тыс. военных и 87 танков.
Как сообщало ИА Регнум, в течение суток российские военные нанесли по ВСУ удары в Сумской области в районе Белополья, посёлков Дарьино, Хотень, Свесса и Ямполь, сёл Годуновка, Вороновка, Речки, Бояро-Лежачи, Владимировка, Стецовка и Бачевск. В результате за сутки украинская армия потеряла 510 военных и 19 единиц бронетехники.