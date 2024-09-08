Москва, 8 сентября, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили ракетным ударом группу из 30 наёмников украинской армии близ города Сумы, сообщили 8 сентября в Министерстве обороны России.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Удар был нанесён в районе села Стецковка севернее Сум.

«В результате ракетного удара уничтожено около 30 иностранных наемников и шесть единиц техники в пункте временной дислокации», — сообщили в ведомстве.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3914614" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Уничтожение 30 иностранных наемников в районе населенного пункта

Сумская область на севере и востоке граничит с Брянской, Курской и Белгородской областями России. Украинские вооружённые формирования атаковали Курскую область 6 августа. ВС России остановили ВСУ в приграничье и сейчас продолжают выдавливать оттуда украинские подразделения. За время боёв в Курской области украинская армия потеряла более 11,2 тыс. военных и 87 танков.

Как сообщало ИА Регнум, в течение суток российские военные нанесли по ВСУ удары в Сумской области в районе Белополья, посёлков Дарьино, Хотень, Свесса и Ямполь, сёл Годуновка, Вороновка, Речки, Бояро-Лежачи, Владимировка, Стецовка и Бачевск. В результате за сутки украинская армия потеряла 510 военных и 19 единиц бронетехники.