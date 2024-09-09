Эр-Рияд, 9 сентября, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Россия считает, что многие заявки стран на вступление в БРИКС заслуживают рассмотрения, заявил 9 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам седьмого министерского заседания Стратегического диалога Россия — ССАГПЗ.

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«Что касается дополнительных новых членов, то таких заявок немало, такие решения принимаются консенсусом. Мы считаем, что многие из этих заявок заслуживают внимательного рассмотрения, и повторю — это будет обсуждаться главами государств», — сказал он.

По его словам, к саммиту будет подготовлен солидный пакет документов. Одна из тем повестки дня Казанского саммита, добавил он, — это как раз расширение БРИКС, прежде всего, в соответствии с поручением, которое главы государств дали на прошлогодней встречи в верхах: это формирование критериев для категории государств-партнёров.

«Это будет группа стран, которые получат такой статус. Статус максимально вовлечённый практически во все мероприятия по линии БРИКС», — уточнил глава МИД России.

Как передавало ИА Регнум, 5 сентября президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке заявил, что к присоединению или сотрудничеству с БРИКС проявляют готовность более 30 стран. На сегодняшний день в объединение входят десять стран: Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, а также новые члены — Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. Состав БРИКС расширился с 2024 года.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 3 сентября заявила, что расширение БРИКС говорит о решимости мирового сообщества скинуть с себя неоколониальный гнёт Запада. По её словам, это также свидетельствует о желании мирового сообщества развиваться согласно своим национальным интересам.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков информировал, что Россия пригласила на саммит БРИКС, который пройдёт с 22 по 24 октября в Казани, 36 иностранных лидеров. Он уточнил, что своё участие уже подтвердили 18 из них.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 9 сентября не исключил встречи президента России с группой высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности. Представитель Кремля отметил, что информация о встрече появится позже.