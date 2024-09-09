Москва, 9 сентября, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Кремль не исключает встречи президента России Владимира Путина с группой высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности, заявил 9 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin Pool/Global Look Press

«Мы не исключаем встречу президента с участниками этого мероприятия», — сказал он журналистам.

Представитель Кремля отметил, что информация о встрече появится позже.

Песков добавил, что в Россию также едет советник премьер-министра Индии по нацбезопасности Аджит Довал, чтобы обсудить урегулирование конфликта на Украине. Он прибудет в составе группы высоких представителей стран БРИКС.

Как передавало ИА Регнум, 5 сентября Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке заявил, что к присоединению или сотрудничеству с БРИКС проявляют готовность более 30 стран.

На сегодняшний день в объединение входят десять стран: Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, а также новые члены — Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. Состав БРИКС расширился с 2024 года.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 3 сентября заявила, что расширение БРИКС говорит о решимости мирового сообщества скинуть с себя неоколониальный гнёт Запада. По её словам, это также свидетельствует о желании мирового сообщества развиваться согласно своим национальным интересам.