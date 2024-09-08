Белгород, 8 сентября, 2024, 18:18 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) с помощью дронов атаковали площадку для хранения топлива в Волоконовском районе Белгородской области. На объекте начался пожар. Об этом 8 сентября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум

«В результате взрыва произошло возгорание резервуаров. Пожарными расчётами производится тушение пожара», — написал он в Telegram-канале.

На место инцидента прибыли оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, 8 сентября в результате атаки украинского дрона в селе Никольском в Белгородской области вспыхнул крупный пожар на производственном предприятии. Информации о пострадавших нет. Губернатор отметил, что это уже вторая атака ВСУ на Никольское за прошедшие сутки. В ходе первого обстрела снаряд попал в два жилых дома. Два мальчика получили тяжёлые ранения, пострадала женщина. Детей госпитализировали.

Днём ранее после падения сбитого БПЛА в Воронежской области произошёл ландшафтный пожар, спровоцировавший детонацию взрывоопасных предметов. В тот же день жителей одного из сёл в регионе временно эвакуировали в безопасное место.