Острогожск, Воронежская область, 7 сентября, 2024, 05:09 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ночь на 7 сентября подавили беспилотный летательный аппарат на западе Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Дежурными средствами ПВО и средствами РЭБ в Острогожском районе был обнаружен и подавлен беспилотный летательный аппарат», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале губернатора.

По словам Александра Гусева, после падения сбитого БПЛА вспыхнул пожар, спровоцировавший детонацию взрывоопасных предметов. Он отметил, что в связи с произошедшим принято решение о временной эвакуации жителей села в соседний населённый пункт.

Губернатор Воронежской области также сообщил, что, по предварительным данным, никто не пострадал.

Как передавало ИА Регнум, вечером 6 сентября врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что российские военные уничтожили в приграничном районе региона украинский беспилотник и две управляемые авиабомбы.

В пятницу утром в Министерстве обороны России сообщили об уничтожении беспилотного летательного аппарата самолётного типа ВСУ в Белгородской области.