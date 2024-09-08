Белгород, 8 сентября, 2024, 10:45 — ИА Регнум. В результате атаки украинского дрона в селе Никольском в Белгородской области вспыхнул крупный пожар на производственном предприятии, сообщил 8 сентября глава региона Вячеслав Гладков.

Telegram/Настоящий Гладков

«В результате атаки дрона на территории производственного предприятия загорелся ангар, вследствие чего произошло обрушение кровли по всей площади», — сообщил Гладков в своём Telegram-канале.

Пожарные тушат возгорание. Информации о пострадавших нет. Губернатор отметил, что это уже вторая атака ВСУ на Никольское за сегодня.

Глава региона опубликовал фотографию с места происшествия. На снимках видно, как поднимается густой чёрный дым. Ангар полностью разрушен.

Как сообщало ИА Регнум, утром 8 сентября ВСУ нанесли удар по Никольскому. Снаряд попал в два жилых дома. Два мальчика получили тяжёлые ранения, пострадала женщина. Детей госпитализировали.

За ночь российские силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских дрона самолётного типа над Белгородской областью. Ещё один БПЛА штатные силы ПВО сбили над Курской областью.