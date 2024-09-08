Белгород, 8 сентября, 2024, 08:35 — ИА Регнум. Двое детей и женщина в Белгородской области получили ранения в результате обстрела со стороны украинской армии, сообщил 8 сентября губернатор Вячеслав Гладков.

Известия/Андрей Эрштрем

От атаки ВСУ пострадало село Никольское в Белгородском районе.

«Мальчика в тяжёлом состоянии с черепно-мозговой травмой и рваной раной левой голени и его брата с закрытой черепно-мозговой травмой бригады СМП доставили в областную клиническую больницу», — сообщил Гладков в своём Telegram-канале.

Получившая ранение женщина отказалась ехать в больницу, врачи оказали ей помощь на месте.

Два жилых дома в Никольском разрушены. В четырёх многоквартирных и 12 частных домах зафиксированы различные повреждения.

Как сообщало ИА Регнум, накануне, 7 сентября, в посёлке Шамино в Шебекинском городском округе в результате атаки дрона ВСУ на легковой автомобиль был тяжело ранен мирный житель. Как сообщил Гладков, мужчина получил множественные осколочные ранения головы, груди, рук, ног и спины.