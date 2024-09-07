Воронеж, 7 сентября, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Жителей одного из сёл в Воронежской области временно эвакуируют в безопасное место из-за пожара, который вспыхнул после падения украинского дрона. Об этом 7 сентября сообщил глава региона Александр Гусев.

Global Look Press/Alexander Legky

По словам губернатора, в Острогожском района, в котором в ночь на 7 сентября возникло возгорание рядом с взрывоопасными объектами и началась детонация, объявили режим чрезвычайной ситуации.

«При участии оперативных служб ведётся эвакуация жителей одного населенного пункта. Для них развернуты пункты временного размещения, организованы автобусы», ― написал он в своём Telegram-канале.

Гусев уточнил, что сейчас в пункте временного размещения находятся несколько десятков человек и большая часть из числа эвакуированных из населённого пункта разместилась у своих родственников и знакомых.

Глава области подчеркнул, что в результате инцидента нет пострадавших, добавив, что оценку возможных повреждений проведут только после полной ликвидации последствий детонации.

Как сообщало ИА Регнум, 7 сентября силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы подавили в Острогожском районе украинский дрон. В результате его падения вспыхнул пожар, который спровоцировал детонацию взрывоопасных предметов.

В ночь на 1 сентября в Воронежской области перехватили 28 украинских дронов, в результате чего никто не пострадал. При этом в одном из районов обломки беспилотника повредили три частных дома, а в другом произошло возгорание травы, которое ликвидировали в оперативном порядке.