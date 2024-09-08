Кемерово, 8 сентября, 2024, 17:05 — ИА Регнум. На выборах губернатора Кемеровской области лидирует действующий врио главы региона Илья Середюк, выдвинутый партией «Единая Россия». Это следует из данных онлайн-табло 8 сентября в информационном центре Центризбиркома.

Софья Сандурская/ТАСС Илья Середюк

После обработки 0,96% протоколов он набирает 88,33% голосов избирателей.

На втором месте — кандидат от ЛДПР Мария Городештян с 4,07% голосов. Выдвинутый партией «Новые люди» Роман Клейстер получил 10,14% голосов, Юрий Скворцов от партии «Справедливая Россия ― Патриоты ― За правду» пока набрал 2,39% голосов.

15 мая президент России Владимир Путин назначил Середюка врио главы Кемеровской области. С 2018 года, Кузбасс возглавлял Сергей Цивилёв, 14 мая Госдума утвердила его на должность министра энергетики.

Середюк с сентября 2022 года занимал должность первого заместителя губернатора Кузбасса — председателя правительства Кемеровской области. До назначения на этот пост, с сентября 2016 года, был главой Кемерово. Он проходил обучение на шестом потоке «школы губернаторов».

Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября в России стартовало трёхдневное голосование на региональных и муниципальных выборах. В 21 субъекте страны изберут губернаторов, в трёх регионах проголосуют за кандидатов в депутаты Государственной думы. Также проводятся выборы региональных и муниципальных парламентариев.

В столице проходят выборы депутатов Мосгордумы восьмого созыва. Проголосовать можно как очно, так и онлайн. За три дня выборов в Москве проголосовали порядка 3 млн человек. Из них системой онлайн-голосования воспользовались около 2,6 млн человек.

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова отметила, что резко снизилось количество обращений о реальных нарушениях и претензий к тем, кто проводит выборы.