Москва, 15 мая, 2024, 10:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил первого заместителя губернатора Кемеровской области Илью Середюка временно исполняющим обязанности главы региона. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Кирилл Кухмарь/ТАСС Илья Середюк

«Назначить Середюка Илью Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области ― Кузбасса до вступления в должность лица, избранного губернатором», ― говорится в указе главы государства.

Документ вступает в силу со дня его подписания.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Кузбасс возглавлял Сергей Цивилёв. Он был губернатором Кемеровской области с 2018 года. 14 мая Государственная дума утвердила Цивилёва на должность министра энергетики.

Сердюк с сентября 2022 года занимал должность первого заместителя губернатора Кузбасса — председателя правительства Кемеровской области. До назначения на этот пост с сентября 2016 года был главой Кемерово.

Новоназначенный врио руководителя Кузбасса проходит обучение на шестом потоке «школы губернаторов».

Программу подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, «школу губернаторов», запустили в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления.