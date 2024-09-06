Москва, 6 сентября, 2024, 11:10 — ИА Регнум. В России 6 сентября стартовало трёхдневное голосование на региональных и муниципальных выборах. Всего пройдёт более 4 тыс. избирательных кампаний в 83 регионах страны. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

РИА Новости/Кирилл Ясько

Россиянам предстоит избрать губернаторов в 21 субъекте России. В 13 регионах выборы глав будут очередными по истечении срока их полномочий, в восьми — досрочными.

Также избиратели проголосуют за парламентариев законодательных и муниципальных органов власти, трёх депутатов Государственной думы ― в Республике Хакасия, Брянской и Ростовской областях. В частности, в единый день голосования (ЕДГ) пройдут выборы губернатора Санкт-Петербурга и депутатов восьмого созыва Мосгордумы.

Голосование на выборах пройдёт в течение трёх дней в 30 регионах России. Два дня ― 7 и 8 сентября ― займёт голосование в трёх субъектах. В остальных — в единый день голосования 8 сентября.

Россияне смогут проголосовать на выборах дистанционно, такой способ будет возможен в 26 регионах страны. В шести субъектах процедура будет проходить впервые ― в республиках Алтай, Коми, Марий Эл, Чечне, Костромской и Смоленской областях. На своей платформе дистанционное голосование пройдёт в Москве.

По данным главы ЦИК России Эллы Памфиловой, заявку на участие в дистанционном электронном голосовании на федеральной платформе в 25 регионах подали около 920 тыс. человек.

Как сообщало ИА Регнум, заместитель председателя ЦИК Николай Булаев 14 августа заявил, что 8 сентября досрочное голосование будет возможно в восьми приграничных регионах, в том числе в Курской, Брянской и Белгородской областях. Досрочное и другие дополнительные формы голосования позволяют минимизировать риски, а избирательные комиссии решат, на каких участках их применять.

В Москве 6–8 сентября проходят выборы депутатов Московской городской думы (МГД) восьмого созыва. Также горожане выбирают муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах ТиНАО и в муниципальном округе Куркино.

Выборы в органы местного самоуправления начались в 8 часов утра штатно. На брифинге председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова сообщила, что в выборах приняли участие уже более 450 тысяч человек.