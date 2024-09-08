Москва, 8 сентября, 2024, 11:45 — ИА Регнум. Жалоб на нарушения во время единого дня голосования, 8 сентября, мало. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

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«Резко снизилось количество обращений о реальных нарушениях, претензий к тем, кто проводит выборы», — заявила она 8 сентября на брифинге в информационном центре ЦИК.

По словам Памфиловой, единый день голосования проходит в экстраординарных и экстремальных условиях. Несмотря на это, ЦИК получил меньше обращений о нарушениях, чем обычно.

Как сообщало ИА Регнум, голосование на выборах разного уровня проходит во всех 83 регионах России, где они были запланированы.

В середине июня Памфилова сообщила, что дистанционное электронное голосование (ДЭГ) пройдёт 6–8 сентября в 25 регионах России. В 83 регионах в единый день голосования (8 сентября) пройдёт около 4 тыс. избирательных кампаний всех уровней и референдумов. Свой голос смогут отдать свыше 55 млн избирателей.