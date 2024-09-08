Москва, 8 сентября, 2024, 15:52 — ИА Регнум. Порядка 3 млн избирателей проголосовали на выборах депутатов Мосгордумы, сообщил 8 сентября глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалёв.

Пелагия Тихонова/РИА Новости

«Порядка 3 млн москвичей уже проголосовали», — заявил он на брифинге.

Заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут уточнил, что более 2,8 млн москвичей приняли участие в выборах онлайн. С помощью бумажных бюллетеней проголосовали почти 115 тыс. человек.

Онлайн-голосование на выборах продлится до 20:00 мск 8 сентября.

В России 6 сентября началось голосование на региональных и муниципальных выборах. В столице проходят выборы депутатов Мосгордумы восьмого созыва, муниципальных депутатов в восьми округах ТиНАО (Бекасово, Вороново и Краснопахорский, Внуковское, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк) и в муниципальном округе Куркино. Проголосовать можно как очно, так и онлайн. Третий день голосования, 8 сентября, в столице стартовал штатно.

Ковалёв 8 сентября заявил, что московская система электронного голосования отразила около 20 хакерских атак. Отмечалось, что эта цифра не окончательная.