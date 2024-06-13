Москва, 13 июня, 2024, 18:29 — ИА Регнум. Выборы депутатов Мосгордумы продлятся три дня — с 6 по 8 сентября 2024 года, соответствующее решение 13 июня приняла Московская городская избирательная комиссия (МГИК).

Алексей Колчин ИА REGNUM

«Принято решение о проведении голосования на выборах в городе Москве в единый день голосования 8 сентября 2024 года в течение нескольких дней подряд», — постановил МГИК.

Председатель комиссии Ольга Кириллова предложила поставить на голосование вопрос о проведении выборов в Москве в течение трёх дней — 6, 7, 8 сентября. Решение одобрили.

На заседании также приняли решение о проведении дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Московской городской думы восьмого созыва и совмещенных с ними выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в единый день голосования 8 сентября.

Жителям столицы предстоит определить 45 депутатов по одномандатным округам.

Помимо этого, Мосгоризбирком утвердил календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Мосгордумы восьмого созыва 8 сентября 2024 года, а также формы протокола об итогах сбора подписей избирателей и формы списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Мосгордумы по одномандатному избирательному округу.

Как сообщало ИА Регнум, председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова 15 мая заявила, что Единый день голосования состоится 8 сентября 2024 года. Она сообщила об увеличении количества избирательных кампаний по выборам глав регионов. Так, к 16 запланированным добавилось ещё четыре региона: Хабаровский край, Калининградская область, Кемеровская область — Кузбасс и Тульская область. Почти 4000 избирательных кампаний всех уровней и референдумов пройдут 8 сентября в 83 регионах страны. В выборах смогут принять участие свыше 55 млн избирателей.