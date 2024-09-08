Рим, 8 сентября, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский надеется, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони поможет ему в переговорах с США о передаче Украине новых установок противовоздушной обороны Patriot. Об этом 8 сентября сообщила газета Il Messaggero, ссылаясь на источники.

ABACA/TASS

«Зеленский рассчитывает на Рим в качестве посредника. Фактически он хотел бы, чтобы Мелони, председатель G7 до конца года, подтолкнула Вашингтон к передаче значительного количества Patriot, пока звёздно-полосатые выборы не стали слишком близки», — говорится в статье.

По информации издания, Зеленский и Мелони встретились на полях экономического форума в итальянском городе Черноббьо, стартовавшего 6 сентября. Они также обсудили передачу Украине второго комплекса ПВО Samp-T, которую Рим одобрил в июне, но поставка затянулась из-за периода отпусков в компании-производителе. Мелони якобы пообещала, что установку передадут до конца сентября.

Как передавало ИА Регнум, в июле Зеленский заявил, что союзники киевского режима пообещали передать Украине недостаточное количество систем ПВО Patriot. Он указал на то, что мощь и эффективность российской армии постоянно растёт, бойцы ВС РФ быстро обучаются, осваивают новейшие технологии, используют новые БПЛА и ракеты.

Мелони 7 сентября заявила, что действия стран Запада завели в тупик ситуацию с мирным урегулированием украинского кризиса. Она назвала это поводом для того, чтобы конфликтующие стороны начали переговоры.

Россия неоднократно призывала Запад остановить военную помощь киевскому режиму. Президент РФ Владимир Путин 5 июня заявил, что конфликт на Украине завершится в течение двух-трёх месяцев, если ей перестанут поставлять вооружения.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что иностранная помощь Киеву не может изменить ход специальной военной операции, а поставки оружия Украине только истощают ресурсы стран, которые в этом участвуют.