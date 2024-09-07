Черноббьо, Италия, 7 сентября, 2024, 14:41 — ИА Регнум. Поддержка Киева со стороны стран Запада привела к тому, что в ситуации с переговорами по украинскому конфликту возник тупик. Об этом 7 сентября заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, выступление которой на экономическом форуме в городе Черноббьо транслировала пресс-служба главы итальянского правительства.

Global Look Press/Marco Ottico/Keystone Press Agency

«В данный момент, я бы сказала, существует тупиковая ситуация в переговорах, созданию которой содействовали западные страны, поддерживая Украину», — сказала она.

По словам Мелони, наличие такой тупиковой ситуации может оказаться поводом для того, чтобы стороны конфликта на Украине начали переговоры.

Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что украинский конфликт рано или поздно завершится за столом переговоров. По его словам, этот вопрос упирается исключительно в сроки урегулирования ситуации.

Президент России Владимир Путин 5 сентября заявил, что Россия готова вести переговоры, если у Украины есть такое желание, но только на базе уже зафиксированных договорённостей. Перед этим глава государства отмечал, что провал нападения украинских боевиков на Курскую область может подтолкнуть противников России к мирным переговорам.