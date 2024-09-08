Москва, 8 сентября, 2024, 16:33 — ИА Регнум. Роскомнадзор зафиксировал 222 DDoS-атаки на ресурсы Центральной избирательной комиссии (ЦИК), Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы и Дистанционного электронного голосования в период подготовки и проведения единого дня голосования 8 сентября. Об этом сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций ведомства Евгений Зайцев.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

По его словам, общая продолжительность DDoS-атак составила 3 часа 42 минуты. Мощность в пике достигала более 163 Гбит/с и 15,1 млн пакетов.

Ведомство также зафиксировало 167 аварийных ситуаций на сетях связи, обеспечивающих работу избирательных комиссий всех уровней. Зайцев уточнил, что меры по их восстановлению приняты.

Ранее, 8 сентября, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Александр Асафов заявил, что за три дня голосования в Москве отразили 266 кибератак. Он подчеркнул, что система онлайн-голосования работает в штатном режиме.

Минцифры сообщило 8 сентября, что специалисты отразили массированную DDoS-атаку на региональные сервисы Курской области. Так, нагрузка на сервисы на пике составляла от 35 тыс. до 105 тыс. запросов в секунду на каждый адрес сети.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалёв 8 сентября заявил, что во время голосования на выборах депутатов в Москве за ночь отразили почти 20 хакерских атак.

6–8 сентября проходят выборы депутатов Московской городской думы восьмого созыва, муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах ТиНАО (Бекасово, Вороново и Краснопахорский, Внуковское, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк) и в муниципальном округе Куркино. Голосование завершится в 20:00 мск 8 сентября.