В Москве за ночь отразили почти 20 хакерских атак на систему голосования
Московская система электронного голосования отразила порядка 20 хакерских атак
Москва, 8 сентября, 2024, 09:51 — ИА Регнум. Во время голосования на выборах депутатов в Москве за прошедшую ночь, 8 сентября, отразили почти два десятка хакерских атак. Об этом на брифинге сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалёв.
«Порядка 20 атак было за ночь», — уточнил он.
Отмечается, что эта цифра пока не окончательная, данные уточнят позднее.
Как сообщало ИА Регнум, 6–8 сентября проходят выборы депутатов Московской городской думы восьмого созыва, муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах ТиНАО (Бекасово, Вороново и Краснопахорский, Внуковское, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк) и в муниципальном округе Куркино.
Ранее в общественном штабе заявили, что третий день голосования в столице стартовал штатно. За два предыдущих дня проголосовали более 2,6 млн человек. Из них системой онлайн-голосования воспользовались свыше 2,3 млн человек.
Заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Александр Асафов сообщил, что по итогам двух дней голосования на выборах в столице отбили 200 хакерских атак. Вредоносная деятельность наблюдалась с более чем 2,7 тыс. IP-адресов.
Он добавил, что никаких аномалий в дистанционном электронном голосовании не наблюдалось, система работает штатно, несмотря на кибератаки.