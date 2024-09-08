Москва, 8 сентября, 2024, 09:51 — ИА Регнум. Во время голосования на выборах депутатов в Москве за прошедшую ночь, 8 сентября, отразили почти два десятка хакерских атак. Об этом на брифинге сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалёв.

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

«Порядка 20 атак было за ночь», — уточнил он.

Отмечается, что эта цифра пока не окончательная, данные уточнят позднее.

Как сообщало ИА Регнум, 6–8 сентября проходят выборы депутатов Московской городской думы восьмого созыва, муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах ТиНАО (Бекасово, Вороново и Краснопахорский, Внуковское, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк) и в муниципальном округе Куркино.

Ранее в общественном штабе заявили, что третий день голосования в столице стартовал штатно. За два предыдущих дня проголосовали более 2,6 млн человек. Из них системой онлайн-голосования воспользовались свыше 2,3 млн человек.

Заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Александр Асафов сообщил, что по итогам двух дней голосования на выборах в столице отбили 200 хакерских атак. Вредоносная деятельность наблюдалась с более чем 2,7 тыс. IP-адресов.

Он добавил, что никаких аномалий в дистанционном электронном голосовании не наблюдалось, система работает штатно, несмотря на кибератаки.